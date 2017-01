Juventus : Paulo Dybala a dit oui au Real Madrid Sports.fr - La Juventus Turin n’aura pas la partie facile. La Vieille Dame cherche à prolonger le contrat de Paulo Dybala depuis le mois de novembre dernier mais l’Argentin, pisté un temps par le Barça, aurait donné son accord au Real Madrid. L’Argentin rêvait de jouer avec Messi et figurait aux premières loges l’été dernier lorsque le PSG a effectué un forcing effréné auprès de Neymar…



Depuis, le club blaugrana a prolongé Suarez et Neymar et Dybala a compris que son rêve de jouer avec au Camp Nou ne verrait pas le jour. Florentino Perez, lui, n’a aucun doute. Le président du Real Madrid souhaite enrôler l’Argentin et a lancé la grande offensive. Sa tactique est connue et suit un processus qui a fait ses preuves par le passé. Dans un premier temps, il s’agit d’obtenir la confirmation que le joueur est bel et bien intéressé par le challenge. Ce qui est le cas pour Dybala.



L’Argentin a d’ailleurs réfuté avoir prolongé son contrat comme l’annonçait la presse italienne, lâchant: "Je n’ai rien signé, on verra ce qui va se passer", comme le rapporte El Mundo Deportivo. Dybala n’est en fait pas satisfait par la proposition de 5 millions annuels que lui propose la Juve et sait que le Real lui offre beaucoup plus économiquement tout en lui assurant également de figurer au premier plan sportivement. Un vrai casse-tête pour la Vieille Dame.

