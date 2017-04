Juve-Barça-Allegri : " Si vous voulez du spectacle, allez au cirque" Agences- Agences- Massimilano Allegri, l'entraîneur de la Juventus, a livré une ode à la défense dimanche au micro de la chaîne italienne Mediaset Premium, alors que son équipe se prépare à recevoir l'armada offensive du FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des champions mardi (20h45).



«Le football est très simple et consiste en deux aspects qu'il faut maîtriser, l'attaque et la défense, a déclaré Allegri. Il n'y a pas de honte à savoir bien défendre. En fait, c'est tout aussi beau qu'un bon mouvement offensif. Je suis très content pour ceux qui arrivent à faire du football un spectacle, mais en ce qui me concerne, si vous voulez voir du spectacle, vous devriez aller au cirque. Il est aussi très important de faire des fautes et de gagner les duels aériens.»



La Juventus possède l'une des meilleures défenses d'Europe avec son trio Andrea Barzagli-Leonardo Bonucci-Giorgio Chiellini et son gardien de but Gianluigi Buffon. Les Bianconeri, en route pour un sixième titre de champion d'Italie consécutif, n'ont concédé que deux buts en C1 et 20 en Serie A.

