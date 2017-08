JS Kairoun : Les joueurs en grève ! Khemaies Laâbidi jette l'éponge Le Jeunesse Sportive de Kairouan traverse une crise financière depuis plusieurs mois. Cette situation a poussé les joueurs à faire la grève et ne pas participer à la séance d'entrainement de ce samedi. De plus, le technicien et enfant du club, Khemaies Laâbidi a jeté l'éponge et quitté son poste.



