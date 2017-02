JS Kabylie : Sofien Hidoussi exige 3 mois de salaire avant de partir Limogé vendredi dernier, le coach tunisien, Sofien Hidoussi, a refusé de résilier à l'amiable le contrat qui le lie à la Jeunesse Sportive de Kabylie. Selon le journal algérien, Echouroukonline, Hidoussi a exigé trois mois de salaire avant de partir. "Ils ne pouvent pas me limoger après la défaite de vendredi. Je ne suis pas la cause de ce revers. J'ai bossé dur malgré le manque de moyens mis à ma disposition. J'ai une forte personnalité et je refuse qu'on se mêle de mon travail" a-t-il déclaré.



Tweet Ajouter un Commentaire