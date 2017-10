José Mourinho : "Le PSG ? Quelque chose de spécial, de magique. C'est fantastique" José Mourinho a repoussé à plusieurs reprises les avances du PSG depuis la prise en mains du club par les Qataris en 2011. Se laissera-t-il enfin tenter un jour ? «Je suis un entraîneur avec des inquiétudes, des ambitions et le désir de faire de nouvelles choses, a répondu le Portugais dans un entretien à Téléfoot dimanche. Et je ne crois pas... Non, je suis sûr que je ne vais pas terminer ma carrière ici, à Manchester.»



Considéré comme l'un des meilleurs entraîneurs au monde, le «Special One» (54 ans) a soulevé à deux reprises la Ligue des champions (2004, 2010) et la Ligue Europa (ex-Coupe de l'Uefa, en 2003 et 2017) ainsi que de nombreux trophées au Portugal, en Italie, en Espagne et surtout en Angleterre (trois titres de champion, quatre Coupes de la Ligue, une Coupe d'Angleterre et deux Community Shields). Selon lui, le PSG de Neymar et Kylian Mbappé a «quelque chose de spécial, de magique. Il y a de la qualité, de la jeunesse, c'est fantastique.»





