JO 2008 : Bolt privé d'un titre olympique à cause de Carter Sports.fr - Le Comité international olympique (CIO) a annoncé mercredi sa décision de retirer à la Jamaïque le titre olympique du relais 4x100m acquis aux JO de Pékin en 2008.



Cette mesure fait suite au contrôle positif à la méthylhexanamine (un stimulant spécifié interdit en compétition, qui entre dans la composition de certains décongestionnants nasaux et dans celle de certains compléments alimentaires) de Nesta Carter, révélé en juin 2016 suite à de nouvelles analyses.



Du coup, Michael Frater, Asafa Powell et Usain Bolt sont eux aussi privés de leur médaille d'or. La star jamaïcaine ne compte donc plus que huit médailles d'or à son palmarès. Le titre revient à Trinité-et-Tobago, devant le Japon et le Brésil.

Tweet Ajouter un Commentaire