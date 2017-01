Abdelkader Jilali : "Abdennour n'aurait pas du participer à la CAN" L'agent du défenseur central tunisien, Abdelkader Jilali, a confié à Shems FM qu'Aymen ne devait pas prendre part à la coupe d'Afrique des nations et qu'il n'est pas satisfait de sa prestation. Il a ajouté que la performance du joueur de Valence ne portera pas atteinte à sa carrière et qu'il se relèvera après ce passage à vide. Concernant son avenir, Jilali a déclaré que la CAN n'aura aucune incidence sur la carrière d'Abdennour qui reçoit toujours des offres de la part de grands clubs internationaux.

