Jenayah à Bennour : "L'EST a rêvé de gagner ! Arrêtons les pleurnicheries" Le directeur exécutif de l'Etoile Sportive du Sahel, Houcine Jenayah, a répondu à Riadh Bennour lors de l'émission Dimanche Sport : "Riadh n'a pas fait de déclarations depuis longtemps car il avait quitté son poste pendant un certain temps et quand il était revenu nous avions remporté le titre haut la main. Cette année, l'EST est en tête et elle a décroché un nul précieux pour elle surtout que l'ESS a dominé le match. L'EST a rêvé de la victoire et ses joueurs cherchaient la perte du temps. Bennour était avec nous dans la main courante tout comme 200 autres personnes. Nous n'avons pas de loges au stade de Sousse comme en Europe donc nous ne pouvons pas faire comme eux et installer les responsables sur les gradins. Quand nous aurons un stade avec des loges comme à Rades, les choses changeront. Il faut arrêter de pleurnicher. L'Espérance est en tête car nous avons perdu à Sfax suite à un penalty imaginaire accordé au CSS".













