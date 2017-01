Hand - Tournoi Hajjar : L'Espérance de Tunis débute par un nul face à Dunkerque L'Espérance Sportive de Tunis a fait match nul (28/28) face à Dunkerque, lors de la première journée du tournoi Moncef Hajjar, disputée jeudi à la salle Zouaoui. Menés de 4 buts (27/23) lors de la deuxième période, les "Sang et Or" ont refait leur retard et arraché le nul. Nidhal Omri a été le meilleur buteur espérantiste avec 6 buts, devant Kamel Alouini (5 buts), Chafik Boukadida (4 buts) et Oussama Jaziri (4 buts).



Voici le programme :



1ère journée : 26 Janvier 2017 :



St Raphaël Handball Var - USAM Nîmes Gard



Espérance Sportive de Tunis - Dunkerque Handball Grand Littoral : 28/28



2ème journée : 27 Janvier 2017 :



16h00 : St Raphaël Handball Var - Dunkerque Handball Grand Littoral



18h00 : Espérance Sportive - USAM Nîmes Gard



3ème journée : 28 Janvier 2017 :



13h00 : USAM Nîmes Gard - Dunkerque Handball Grand Littoral



15h00 : Espérance Sportive - St Raphaël Handball Var

