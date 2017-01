Hand - Tournoi Hajjar - J02 : L'EST s'impose sur le fil face à Nîmes La deuxième journée du tournoi Moncef Hajjar a eu lieu aujourd'hui. St-Raphael a remporte son deuxième match en battant Dunkerque 23 à 22. L'Espérance Sportive de Tunisie s'est imposée sur le fil face à Nîmes 29 à 28 après avoir mené à la pause 19 à 16. Les "Sang et Or" auront besoin de battre St-Raphael, demain, pour remporter le tournoi.



Voici les résultats :



1ère journée : 26 Janvier 2017 :



St Raphaël Handball Var - USAM Nîmes Gard



Espérance Sportive de Tunis - Dunkerque Handball Grand Littoral : 28/28



2ème journée : 27 Janvier 2017 :



St Raphaël Handball Var - Dunkerque Handball Grand Littoral : 23/22



Espérance Sportive - USAM Nîmes Gard : 29/28



Voici le programme de la 3ème journée : 28 Janvier 2017 :



13h00 : USAM Nîmes Gard - Dunkerque Handball Grand Littoral



15h00 : Espérance Sportive - St Raphaël Handball Var

Tweet Ajouter un Commentaire