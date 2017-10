Hand - Tournoi des 4 Nations - Tunisie : Programme et liste des convoqués La Tunisie organisera le tournoi des quatre nations de Hand-Ball avec la participation de l'Arabie Saoudite, du Bahrein et de l'Iran. Le Sept National débutera sa préparation aujourd'hui avec un stage des joueurs locaux. Le second stage débutera dimanche et concernera les joueurs locaux ainsi que les expatriés.



Liste des convoqués :



Gardiens de But : Makrem Missaoui (Club Africain) – Majed Hamza (ES Sahel) – Mohamed Salah Brahem (AS Téboulba).



Ailiers Gauche : Rafik Bacha ( ES Sahel) – Yassine Bouteffaha.



Arrières Gauches : Mohamed Ridha Frad et Youssef Maaref (EM Mahdia) – Zoubaier Essaies et Skandar Zaied (Club Africain).



Demi-Centre : Achraf Saafi (ES Sahel) – Oussema Ghachem (AS Téboulba).



Pivots : Jihed Jaballa (ES Sahel) – Marwen Chouiref (Goztepe Spor Turquie) .



Arrière Droit : Noureddine Maoua et Bilel Hmam (ES Sahel).



Ailiers Droits : Issam Rzig et Anouar Ben Abdallah (ES Sahel).



Programme du tournoi :



Jeudi 26 octobre :



16H00 : Tunisie – Arabie Saoudite

18H00 : Iran – Bahreïn



Vendredi 27 octobre :



16H00 : Tunisie – Bahreïn

18H00 : Arabie Saoudite – Iran



Samedi 28 octobre :



16H00 : Arabie Saoudite – Bahreïn

18H00 : Tunisie – Iran



