Hand - Mondial 2017 - Tunisie : Voici la liste des joueurs convoqués Le sélectionneur national, Hafedh Zouabi, a dévoilé, aujourd'hui, la liste des joueurs retenus pour la dernière phase de préparation de championnat du monde de Hand-Ball prévu en janvier en France. Après quelques jours de repos, le groupe effectuera un stage de trois jours à Hammamet avant de partir en Croatie du 5 au 9 janvier, pour y jouer deux matchs amicaux les 7 et 8 du même mois respectivement face à la Croatie et au Monténegro. La délégation rentrera ensuite en Tunisie avant de partir en France le 11 janvier.



Liste des convoqués : Marouan Maggaiez, Makram Missaoui, Marwen Soussi, Oussama Boughanmi, Khaled Haj Youssef, Wael Jallouz, Mosbah Sanai, Skandar Zaied, Mohamed Soussi, Sobhi Saied, Issam Tej, Marwen Chouiref, Jihed Jaballa, Amine Bannour, Oussama Hosni, Tarek Jallouz, Aymen Toumi et Anouer Ben Abdallah.



