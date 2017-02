Hand - Coupe de Tunisie : L'EST éliminée par le CHBJ ! Résultats des 8èmes de finale Une grosse surprise a eu lieu lors des huitièmes de finale de la coupe de Tunisie de Hand-Ball, disputés samedi. L'Espérance Sportive de Tunis a été éliminée après sa défaite en prolongations face au CHB Jammel (31/30). Le match s'est terminé sur le score de 26 partout. Les locaux ont réussi à arracher la victoire lors de la seconde prolongation.



Voici les résultats :



FS Menzel Horr – EBS Beni Khiar : 27/29

CS Msaken – SC Moknine : 19/26

El Menzah Sport – Etoile du Sahel : 28/32

CHB Jammel – Espérance de Tunis : 31/30 (AP)

AS Teboulba – CS Sekiet Ezzit : 22/21

EM Mahdia – JS Chihia : 30/21

Club Africain – JS Kairouan : 28/23

CS Hiboun – AS Hammamet : 32/36





Gnet

