Hand - Championnat - Première phase - J06 : Voici les résultats complets Voici les résultats de la sixième journée de la première phase du championnat de Tunisie de Hand-Ball :



AS Teboulba - SC Moknine : 26/26

Espérance de Tunis - US Menzel Temim : 37/28

Etoile du Sahel - CS Sekiet Ezzit : 39/28

AS Hammamet - EM Mahdia : 25/23

CHB Jammel - EBS Beni Khiar : 22/20

Club Africain - CS Hioun : 30/22





