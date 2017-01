Hand - Championnat & Coupe de Tunisie : Voici le calendrier du reste de la saison La Fédération Tunisienne de Hand-Ball a dévoilé, hier soir, le nouveau calendrier général du championnat et de la coupe de Tunisie. La compétition reprendra le weekend prochain avec les huitièmes de finale de la coupe. Deux mini-trèves sont au programme. La première aura lieu du 21 au 31 mars et sera marquée par l'organisation du championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes par l'AS Hammamet et le seconde est prévue entre le 11 et le 23 avril en raison de la participation de clubs tunisiens au championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de coupes au Maroc.



Voici le calendrier :



Samedi 4 février : 1/8 Coupe de Tunisie

Mercredi 8 février : J1 retour

Samedi 11 février : J2 retour

Samedi 18 février : J3 retour

Mercredi 22 février : J4 retour

Samedi 25 février : J5 retour

Samedi 4 mars : J6 retour

Mercredi 8 mars : J7 retour

Samedi 11 mars : J8 retour

Mercredi 15 mars : J9 retour

Samedi 18 mars : J10 retour

Du 21 au 31 mars : Championnat Arabe des Clubs Vainqueurs des Coupes

organisé par AS Hammamet

Samedi 1er avril : ¼ Coupe de Tunisie

Samedi 8 avril : J11 retour

Du 11 au 23 avril : Championnat d’Afrique des Clubs Vainqueurs des Coupes au Maroc

Samedi 29 avril : J1 Play-off – Play-out – Coupe de la Ligue

Mercredi 3 mai : J2 Play-off – Play-out – Coupe de la Ligue

Samedi 6 mai : J3 Play-off – Play-out – Coupe de la Ligue

Mercredi 10 mai : J4 Play-off – Play-out – Coupe de la Ligue

Samedi 13 mai : J5 Play-off – Play-out – Coupe de la Ligue

Mercredi 17 mai : J6 Play-off – Play-out – Coupe de la Ligue

Samedi 20 mai : ½ Finale Coupe de Tunisie

Vendredi 26 mai : Finale Coupe de Tunisie





