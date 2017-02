Hand - Championnat - 1ère phase : Programme de la douzième journée Le championnat de Tunisie de Hand-Ball reprendra mercredi prochain avec la 12ème journée de la première phase.



Voici le programme :



17h00 : CHB Jammel - EM Mahdia



17h00 : AS Teboulba - JS Chihia



17h00 : Club Africain - SC Moknine



17h00 : EBS Beni Khiar - CS Sekiet Ezzit



18h00 : Espérance de Tunis - AS Hammamet



18h00 : Etoile du Sahel - FS Menzel Horr



Classement :



1/ Club Africain 31 points



2/ Espérance de Tunis 30 points



3/ Etoile du Sahel 27 points



4/ AS Hammamet 26 points



5/ AS Teboulba 22 points



- EM Mahdia 22 points



7/ CS Sakiet Ezzit 21 points



8/ JS Chihia 19 points



9/ CHB Jammel 18 points



10/ SC Moknine 16 points



- EBS Beni Khiar 16 points



- FS Menzel Horr 16 points





