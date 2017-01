Hand-Ball : Youssef Ben Ali dévoile ses objectifs et dresse un bilan du mondial 2017 Quelques jours après avoir disputé le championnat du monde avec le Qatar, le pivot de l'Espérance Sportive de Tunis, Youssef Ben Ali, a repris les entrainements. Motivé pour la suite de la saison, le joueur s'entrainait en solitaire lundi matin : "Mes six premiers mois à l'EST ont été difficiles mais ensuite les choses se sont améliorées et nous avons sorti deux très bons matchs face à l'ESS et au CA. Tout va bien pour le moment surtout que l'équipe a fait un très bon tournoi la semaine dernière malgré l'absence des internationaux. Je pense que nous sommes tous dans le rythme et prêts à aborder la deuxième phase du championnat".



Interrogé sur les objectifs du club de Bab Souika cette saison, Ben Ali a confié à Gnet que ses coéquipiers et lui visent tous les titres en jeu : "A l'EST, tu n'as pas le choix, il faut que tu joues pour remporter tous les trophées possibles. J'espère que nous serons à la hauteur et que nous gagnerons le maximum de titres d'ici la fin de l'année".



Vice-champion du monde en 2015, Ben Ali ne s'attendait pas à prendre part au mondial de cette année : "J'étais surpris quand j'ai appris ma convocation. Je ne m'y attendais pas mais je pense que j'ai apporté le plus à l'équipe qui a connu beaucoup de changements et enregistré l'arrivée de beaucoup de jeunes. Je pense que terminer parmi les 8 premiers trois fois de suite prouve que nous faisons partie des meilleurs. Place aux prochains objectifs ! J'espère que nous allons toujours donner une bonne image du hand-ball arabe".



Le joueur de 29 ans est ensuite revenu sur la prestation de la Tunisie lors du mondial 2017, refusant de dresser un tableau noir malgré l'élimination du Sept National dès le premier tour : "Je n'entends parler que des choses négatives mais je pense qu'il y a eu plus de positif que de négatif durant cette compétition. A mon avis, seul le résultat a été négatif car beaucoup de joueurs qui évoluent en Tunisie ont découvert le niveau mondial et ont prouvé qu'ils sont capables d'affronter les meilleurs et de les battres. Il faut protéger ce groupe et le renforcer par des responsables qui visent très haut et qui sont capables de bien encadrer nos jeunes. Il faut être objectif, voir ce qui va mal, le corriger et construire sur les acquis".



A.B.O

