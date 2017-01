France-L2-J22 : Amiens bat Lens et se hisse à la deuxième,place Il y a désormais trois équipes à la deuxième place du classement de la Ligue 2 française. Ce samedi, Amiens a rejoint Troyes et le RC Lens qu'il a battu (2/1). En tête du classement, c'est Brest qui est solide au poste avec 41 points (six de plus que ses poursuivants). Cette journée s'achèvera lundi avec la rencontre entre le Red Stat et Reims.



