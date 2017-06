France-L1-Mercato : Le Paris Saint Germain discute pour Pepe L'Equipe- L'Equipe- À la recherche d'un défenseur central, le PSG mène actuellement des discussions avec Pepe et son entourage. Le journal espagnol Marca annonçait le week-end dernier que le Portugais, en fin de contrat au Real Madrid, jouerait à Paris la saison prochaine. Même si c'est encore loin d'être fait puisque les négociations débutent, cette possibilité ne peut plus être exclue aujourd'hui.



Si Pepe (34 ans) plaît depuis longtemps à Unai Emery, Antero Henrique, le nouveau directeur sportif parisien, qui prendra ses quartiers au siège du club la semaine prochaine, paraissait plus réservé sur ce profil âgé. Il a visiblement revu sa position depuis.

