France-L1-J9 : Lyon bat Monaco dans les dernières secondes L'Olympique Lyonnais arrache la victoire face à Monaco, grâce à son capitaine Nabil Fekir, auteur d'un coup franc à l'ultime seconde de la rencontre (3-2) ! Après avoir mené deux fois, Lyon s'est compliqué la tâche en laissant un Monaco remanié revenir au score.





Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Nabil Fekir a fait honneur au brassard et offert un succès précieux à l'OL, qui remonte à la 3e place. Monaco reste second, trois points devant son adversaire du soir.

Gnet

Ajouter un Commentaire