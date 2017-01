France-L1-J21 : l'AS Monaco liquide Lorient et passe en tête L'AS Monaco a finalement pris, seule, la tête du classement de la Ligue 1. Le club de la Principauté a liquidé Lorient à l'occasion de la 21ème journée de L1 sur le score de (4/0). Les camarades de Falcao prennent deux points d'avance sur l'OGC Nice et trois sur le Paris Saint Germain. De son côté, Lorient et Issam Ben Khemis restent lanterne rouge du classement avec 18 points. En fin de soirée, l'Olympique Lyonnais recevra l'Olympique de Marseille.

