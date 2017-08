France-L1-J2 : L'Olympique Lyonnais enchaîne ! Nice battu à domicile L'Olympique Lyonnais s'est imposé vendredi à Rennes (2-1) grâce à des buts de Depay (57e) et Mariano (74e). Une deuxième victoire en autant de matches cette saison. De son côté, l'OGC Nice s'est incliné pour son premier match à domicile face à Troyes (2.1). Bassem Srarfi a été titularisé et remplacé à l'heure de jeu. Samedi, Marseille jouera à Nantes et dimanche, l'AS Monaco se déplacera à Dijon alors que le PSG ira chez Guingamp.



