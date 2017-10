France-L1-J09 : L'Olympique de Marseille fait match nul à Stasbourg L'Equipe- Strasbourg et l'OM se sont livrés un match ouvert et intense dimanche soir à la Meinau sans réussir à se départager. Le résultat nul aura sans doute une saveur plus douce pour les Alsaciens, qui ont su revenir deux fois au score et comptent désormais le même nombre de points que Rennes, quinzième, que pour Marseille, qui voit sa série de trois victoires consécutives en Ligue 1 prendre fin et Saint-Etienne lui prendre la troisième place au classement.











