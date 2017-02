France - J23 : Monaco unique leader, le PSG prend la deuxième place L'AS Monaco est devenue l'unique leader de la Ligue 1 après sa large victoire face à l'OGC Nice 3 à 0, samedi dans le cadre de la 23ème journée. Les Monégasques ont ouvert le score dès le début de la seconde période par Germain (47'). A l'heure de jeu, Falco a doublé la marque. A la 81ème minute, le Colombien a inscrit son second but et le troisième de son équipe.



Vainqueur de Dijon 3 à 1, le PSG a pris la deuxième place du classement, toujours à trois points de Monaco. A noter qu'Oussama Haddadi n'a pas pris part à la rencontre et était sur le banc des remplaçants.



Résultats du jour :



Monaco - Nice : 3/0



Bordeaux - Rennes : 1/1



Dijon - PSG : 1/3



Guingamp - Caen : 0/1



Lille - Lorient : 0/1



Montpellier - Bastia : 2/1







Gnet



