France - J22 - Match avancé : Marseille surclasse Montpellier L'Olympique de Marseille a surclassé Montpellier, vendredi soir, à l'occasion du match avancé de la 22ème journée de la Ligue 1. Les Olympiens se sont imposés 5 à 1 grâce à un triplé de Gomis (4', 19' et 38') et des buts de Rolando (38') et Thauvin (87') sur penalty. Moins de 48 heures après son arrivée, Patrice Evra a été aligné d'entrée et a joué pendant 72 minutes.

