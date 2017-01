FIFA : Joël Matip autorisé à jouer avec Liverpool pendant la CAN Agences- Agences- L'imbroglio Matip est clos. Le défenseur international camerounais a été autorisé à jouer avec Liverpool pendant la durée de la Coupe d'Afrique des Nations, après avoir classé l'affaire opposant le club anglais à la sélection camerounaise. Le risque était que Matip soit bloqué par la Fifa jusqu'à la fin de la CAN. Il avait notamment manqué le match contre Manchester United dimanche dernier, le temps que l'affaire soit clarifiée.



Mais les Reds ne sont plus sous la menace de la Fifa, alors que le joueur avait refusé de répondre à l'appel du Cameroun. Il avait annoncé la fin de sa carrière internationale en septembre 2015.

