Euro 2020 : Saint-Pétersbourg dévoile son logo Agences- Agences- Saint-Pétersbourg, une des 13 villes du continent européen à accueillir des matches de l'Euro 2020, a dévoilé son logo jeudi : il représente le célèbre Pont du Palais, qui enjambe la Neva, accolé au trophée de la compétition. Le stade de Saint-Pétersbourg, doté de 67800 places et dont la construction a pris fin en décembre 2016, accueillera trois matches de groupe et un quart de finale. Les demi-finales et la finale de la compétition, organisée pour la première fois dans des villes de treize pays européens, auront lieu à Londres.

