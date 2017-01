Etoile du Sahel : Ridha Jeddi et Seif Ghzel adjoints d'Hubert Velud Ridha Jeddi retoune à l'Etoile Sportive du Sahel six mois après son départ. Parti de la Jeunesse Sportive Kairouanaise cette semaine, le technicien tunisien vient de réintégrer le staff de l'équipe première de football en tant qu'adjoint d'Hubert Velud. L'ancien défenseur central, Seif Ghzel est quant à lui le second adjoint du technicien français.

