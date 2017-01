Etoile du Sahel : Mohamed Amine Ben Amor pisté par Bordeaux et Nantes Selon le site footmercato , Mohamed Amine Ben Amor est sur les tablettes de deux clubs français. Les Girondins de Bordeaux et le FC Nantes suivent le milieu de terrain de la sélection tunisienne et de l'Etoile Sportive du Sahel depuis un an et seraient prêts à passer à l'action dans les prochains jours. Le bureau directeur étoilé réclamerait 1 million d'euros pour laisser partir le joueur de 24 ans.

