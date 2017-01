Espérance de Tunis : Zaâbia et Matri rejoignent le groupe à Marrakech L'attaquant libyen, Mohamed Zaâbi, qui a du reporter son départ au Maroc à cause d'un problème de visa, a pu rejoindre l'équipe première de l'Espérance Sportive de Tunis, hier. La nouvelle recrue, le défenseur, Ferid Matri, a également rallié Marrakech et s'est même entrainé avec ses coéquipiers.

