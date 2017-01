Espérance de Tunis : Franck Kom exige 1.5 million de dinars de salaire Le transfert du milieu de terrain camerounais, Franck Kom, à l'Espérance Sportive de Tunis se complique de plus en plus. Selon Shems FM , l'ancien joueur de l'Etoile Sportive du Sahel a exigé environ 1.5 million de dinars de salaire pour rejoindre l'équipe de Bab Souika. Un montant refusé par la direction "Sang et Or".

