Espérance de Tunis : Ben Hatira, Ben Sghaier, Yaken et Sahraoui dans le viseur Désireux de renforcer l'équipe, les dirigeants de l'Espérance Sportive de Tunis auraient fixé la liste des joueurs ciblés. Selon Assabahnews , les négociations ont été entamées avec le milieu tunisien de Gazientepspor, Anis Ben Hatira qui ne poursuivra pas l'aventure avec le club turc. Les "Sang et Or" pisteraient également les deux cabistes, Maher Ben Sghaier et Mohamed Habib Yaken, le jeune défenseur, Marwen Sahraoui qui a quitté le club avant de jouer avec les séniors ainsi qu'un attaquant nigérian avec qui les négociations semblent difficiles.



Ajouter un Commentaire