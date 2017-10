Espagne : Andres Iniesta devrait raccrocher après le Mondial Andrés Iniesta (33 ans) pourrait prendre sa retraite internationale après la Coupe du monde 2018 disputée en juin prochain en Russie, a t-il confié au quotidien catalan Sport . «Il y a beaucoup de chances que ce Mondial soit le dernier rendez-vous avec la sélection. Je suis conscient du moment que je vis, de mon âge, de tout ça, mais nous verrons comment les choses évoluent. Il reste de nombreux mois d'ici le Mondial et j'espère que tout ira suffisamment bien pour que je puisse être en Russie. A partir de ce moment-là, on évaluera tout cela».



Andrés Iniesta comptabilise 121 sélections avec l'Espagne et un riche palmarès: deux Euro (2008 et 2012) et une Coupe du monde (2010).

Ajouter un Commentaire