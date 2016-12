ES Tunis : Dhaouadi, Moncer et Chammem indisponibles contre l'ASG L'Espérance Sportive de Tunis jouera vendredi contre l'Avenir Sportif de Gabes pour le compte de la douzième journée de la Ligue 1 Professionnelle. Le coach Ammar Souyah devra se passer des services de trois joueurs pour ce rendez-vous. en effet, Mohammed Ali Moncer et Chamseddine Dhaouadi seront suspendus alors que le latéral gauche, Khalil Chammem a été contraint au forfait à cause d'une grippe.

Gnet

Tweet Ajouter un Commentaire