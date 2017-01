ES Sahel : Malaga veut Ben amor dès le mercato hivernal Auteur de bonnes prestations pendant la CAN 2017, le milieu défensif Mohammed Amine Ben Amor a attiré les regards de plusieurs clubs européens. Le plus sérieux est Malaga qui joue en Liga. Selon beIN Sports , le club espagnol veut s'attacher les services du joueur de l'ES Sahel avant la clôture du mercato hivernal. Tweet Ajouter un Commentaire