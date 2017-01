ES Sahel : Jawher Ben Hssan passe pro ! Ammar Jemal vers la prolongation Le jeune internaational cadet, Jawher Ben Hssan a signé un contrat professionnel de deux saisons et demi en faveur de l'Etoile Sportive du Sahel. Né en 1997, le joueur occupe le poste de latéral droit et peut aussi évolue dans l'axe de la défense. D'autre part, l'ESS est en passe de trouver un accord pour prolonger le contrat du défenseur Ammar Jemal.



