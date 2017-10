ES Sahel-Houssine Jenayah : "Nos joueurs peuvent écrire l'histoire"" Intervenu sur les ondes de MFM , le directeur exécutif de l'Etoile Sportive du Sahel a félicité les joueurs de l'équipe et a souligné qu'ils "peuvent écrire l'histoire en très peu de temps". Le premier grand rendez-vous aura lieu le 22 octobre en Alexandrie quand l'ESS affrontera Al Ahly pour une place en finale de la ligue des champions d'Afrique. Le deuxième concerne la sélection nationale qui recevra la Libye pour le compte de la dernière journée des éliminatoires de la coupe du monde 2018.



Jenayah a souligné que les joueurs de l'ESS sont physiquement et mentalement prêts à relever les deux défis. Mais il rappelle : " Nous avons vu les débordement lors du match de l'Egypte face au Congo et nous espérons que tout se passera bien contre Al Ahly. L'arbitre ? Gomes est inexpérimenté et n'a pas l'habitude de ces grands rendez-vous".



