Equipe de Tunisie : Vers la convocation de Badri et Srarfi La sélection tunisienne s'approche de la double confrontation décisive avec la RD Congo pour le compte des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Les deux matchs auront lieu début septembre et selon des sources proches de la Fédération tunisienne de football, le sélectionneur Nabil Maâloul devrait faire appel aux services du joueur de l'Espérance de Tunis, Anis Badri et l'attaquant Bassem Srarfi de l'OGC Nice.

Gnet

