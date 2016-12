EO Saidi Bouzid : Deux jeunes "Sang et Or" débarquent L'Etoile Olympique de Saidi Bouzid a annoncé, ce soir, l'arrivée de deux joueurs de l'Espérance Sportive de Tunis. Il s'agit de Youssef Khemiri et de Khalil Baldi. Les deux jeunes, qui évoluaient avec les élites cette saison, retrouveront le Parc B à la fin de l'actuelle saison.

