Eliminatoires AfroBasket 2017 : La Tunisie organisera le second tournoi La Tunisie s'est vue attribuer l'organisation du second tournoi des éliminatoires de l'AfroBasket 2017. Le Cinq National affrontera l'Algérie, le Maroc et la Libye. Le premier tournoi aura lieu en Algérie du 18 au 22 mars tandis que le second se déroulera à Monastir du 25 au 28 du même mois. Les deux premières équipes seront qualifiées à la phase finale prévue du 17 au 31 aout au Congo.



La Fédération Tunisienne de Basket-Ball a confié l'organisation de l'évènement à Hassan Zargouni.



Gnet Tweet Ajouter un Commentaire