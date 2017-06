ELIM-CM2018-Zone EURO : L'Allemagne déroule ! Ecosse et Angleterre dos à dos L'Angleterre a décroché le match nul (2-2) face à l'Ecosse en toute fin de match grâce à son capitaine Harry Kane au terme d'un match fou. Elle conforte sa place de leader du groupe F de qualification au Mondial 2018. La Pologne a profité d'un triplé de Robert Lewandoswki pour s'imposer nettement à domicile (3-1) contre la Roumanie et conforter sa place en tête de son groupe.



A quelques jours de la Coupe des Confédérations, l'Allemagne s'est facilement imposée contre Saint-Marin (7-0). A l'aller, elle avait gagné 8-0. Sans Neuer, et avec une équipe mixte, l'écart a été creusé rapidement : il y avait 5-0 à la 47e. Voici tous les résultats de la soirée.



Groupe C

Azerbaidjan - Irlande du Nord : 0/1

Allemagne - St Marin : 7/0

Norvège - Rép Tchèque : 1/1



Groupe E

Kazakhstan - Danemark : 1/2

Monténégro - Arménie: 4/1

Pologne - Roumanie : 3/1



Groupe F

Slovénie - Malte : 2/0

Ecosse - Angleterre : 2/2

Lituanie - Slovaquie : 1/2





