ELIM-CM 2018 : Les 36 joueurs pré'sélectionnés de la RD Congo contre la Tunisie 36 Léopards ont été pré-sélectionnés par le sélectionneur de la RD Congo, Florent Ibenge, en vue du choc des 3e et 4e journées des éliminatoires du Mondial 2018 contre la Tunisie et les 1er et 5 septembre. Les 36 Léopards pré-sélectionnés



Gardiens : Joel Kiasumbua (FC Lugano, Suisse), Nicaisse Kudimbana (Union Saint-Gilles, Belgique), Ley Matampi (TP Mazembe)



Défenseurs : Yannick Bangala, Padou Bompunga (AS Vita Club), Jordan Ikoko (Guingamp, France), Arnold Issoko (Vitoria Setubal, Portugal), Christian Luyindama (Standard Liège, Belgique), Arthur Masuaku (West Ham, Angleterre), Kevin Mbabu (Young Boys Berne, Suisse), Issama Mpeko (TP Mazembe), Glody Ngonda (AS Vita Club), Fabrice Nsakala (Alanyasport, Turquie), Vital Nsimba (Bourg-en-Bresse, France), Marcel Tisserand (FC Ingolstadt, Allemagne), Gabriel Zakuani (Gillingham, Angleterre)



Milieux : Chadrac Akolo (VfB Stuttgart, Allemagne), Merville Bokadi (Standard Liège, Belgique), Neekens Kebano (Fulham, Angleterre), Jacques Maghoma (Birmingham City, Angleterre), Chancel Mbemba (Newcastle, Angleterre), Wilfred Moke (Konyaspor, Turquie), Remi Mulumba (Gazelec Ajaccio, France), Tanguy Ndombele (Amiens, France), Yeni Ngbakoto (Queens Park Rangers, Angleterre)



Attaquants : Benik Afobe (Bournemouth, Angleterre), Britt Assombalonga (Middlesbrough, Angleterre), Jeremy Bokila (CFR Cluj, Roumanie), Jonathan Bolingi (Mouscron, Belgique), Cédric Bakambu (Villarreal, Espagne), Jordan Botaka (St Trond, Belgique), Junior Kabananga (FC Astana, Kazakhstan), Elias Kachunga (Huddersfield Town, Angleterre), Gael Kakuta (Amiens, France), Paul-José Mpoku (Standard Liège, Belgique), Firmin Mubele (Rennes, France)



Ajouter un Commentaire