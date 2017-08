ELIM-CM 2018 : La liste du Brésil pour affronter l'Equateur et la Colombie La sélection brésilienne aura l'accent parisien pour affronter l'Equateur (1er septembre) et la Colombie (4 septembre). Quatre joueurs du PSG sont dans la liste dévoilée par Tite ce jeudi : Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves et Neymar. Pour ces deux matches, on retrouve également Ederson, le gardien transféré à Manchester City cet été, ou les Madrilènes Casemiro et Marcelo.



Une victoire sur les quatre dernières journées suffira aux Auriverde pour valider leur billet pour le Mondial russe.



La sélection complète :

Gardiens : Alisson (Roma), Cássio (Corinthians), Ederson (Manchester City)



Défenseurs : Dani Alves (PSG), Fagner (Corinthians), Filipe Luis (Atlético de Madrid), Marcelo (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter de Milan), Rodrigo Caio (São Paulo), Thiago Silva (PSG)



Milieux : Casemiro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Giuliano (Zénith Saint Pétersbourg), Luan (Grêmio), Paulinho (Guangzhou Evergrande), Philippe Coutinho (Liverpool), Renato Augusto (Beijing Guoan), Willian (Chelsea)



Attaquants : Roberto Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar Jr (PSG), Taison (Shakhtar Donetsk).

