ELIM CAN 2019 - J01 : Tunisie - Egypte : Formation probable des Tunisiens La sélection tunisienne affrontera son homologue égyptienne, dimanche à partir de 23h00 au stade de Rades, dans le cadre de la première journée de la phase de poules des éliminatoires de la CAN 2019. Selon Express FM, le coach national, Nabil Maâloul, hésiterait entre Zied Boughattas et Yassine Meriah pour épauler Syam Ben Yousef dans l'axe.



Formation probable : Rami Jeridi, Rami Bedoui, Ali Maâloul, Syam Ben Youssef, Zied Boughattas (Yassine Meriah), Ferjani Sassi, Mohamed Amine Ben Amor, Mohamed Wael Larbi, Naim Sliti, Youssef Msakni, Taha Yassine Khenissi. Ajouter un Commentaire