ELIM CAN 2019 - J01 : Le Cameroun bat le Maroc ! Voici les résultats de samedi La phase de poule des éliminatoires de la CAN 2019 a débuté cette semaine. Dans les chocs de samedi, le Cameroun a battu le Maroc 1 à 0 tandis que l'Afrique du Sud s'est imposée au Nigéria 2 à 0. Voici les résultats partiels et le programme de dimanche.



Vendredi 9 juin :



Soudan - Madagascar : 1/3

Libye - Seychelles : 5/1



Samedi 10 juin :



Malawi - Comorres : 1/0

Burundi - Soudan du Sud : 3/0

Zambie - Mozambique : 0/1

Botswana - Mauritanie : 0/1

Cameroun - Maroc : 1/0

Niger - Swaziland : 0/0

Guinéé Bissau - Namibie : 1/0

Nigéria - Afrique du Sud : 0/2

Sierra Leone - Kenya : 2/1

Tanzanie - Lesotho : 1/1

RD Congo - Congo : 3/1

Burkina Faso - Angola : 3/1

Mali - Gabon : 2/1

Côte d'Ivoire - Guinée : 2/3

Sénégal - Guinée Equatoriale : 3/0



Dimanche 11 juin :



Zimbabwe - Libéria

Cap Vert - Ouganda

République Centraficaine - Rwanda

Bénin - Gambie

Ghana - Ethiopie

Algérie - Togo

Tunisie - Egypte

