Diego Simeone sacré meilleur entraîneur de l'année par l'IFFHS

L'IFFHS a nommé Diego Simeone meilleur entraîneur de l'année ce mardi. Le technicien de l'Atlético de Madrid devance son rival en finale de la dernière Ligue des Champions, Zinédine Zidane mais aussi le coach de la surprise Leicester, Claudio Ranieri. Diego Simeone devient ainsi le deuxième Argentin à obtenir ce titre après Carlos Bianchi (Boca Juniors, 2000 et 2003). El Cholo succède au technicien du FC Barcelone, Luis Enrique.



Le classement

1. Diego Pablo Simeone (ARG/Atlético de Madrid) : 113 points

2. Zinédine Zidane (FRA/Real Madrid) : 108

3. Claudio Ranieri (ITA/Leicester) : 86

4. Pep Guardiola (ESP/Bayern et Manchester City) : 62

5. Unai Emery (ESP/FC Séville et PSG) : 38

6. Luis Enrique (ESP/FC Barcelone) : 24

7. Jürgen Klopp (ALL/Liverpool) : 16

8. Mauricio Pochettino (ARG/Tottenham) : 15

9. Massimiliano Allegri (ITA/Juventus) : 6

10. Pitso Mosimane (AFS/Mamelodi Sundowns) : 5



Le meilleur sélectionneur

Donné au même moment, le titre de meilleur sélectionneur revient au Portugais Fernando Santos. Le Lusitanien a fait l'unanimité puisqu'il a recueilli 199 votes. Son dauphin, l'Islandais Lars Lagerbeck en compte 71. Joachim Löw complète le podium avec 62 points.



