Derby de Tunis : Le CA veut modifier la date et augmenter le nombre de supporters La Ligue nationale de football professionnelle a désigné la date du 8 février pour le match de la treizième journée entre le Club Africain et l'Espérance Sportive de Tunis. Après cette décision, le bureau directeur clubiste a demandé la modification de la date puisqu'il s'agit d'un jour de travail. Sur les ondes de MFM , le président du comité d'organisation du CA a indiqué que son club voudrait jouer face à son voisin durant le week end et qu'il voudrait bénéficier de 25 milles billets pour ses supporters plutôt que les 18 milles déjà octroyés.

