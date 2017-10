Derby de Milan : Un triplé d'Icardi bat le courage du Milan AC L'Inter Milan s'adjuge le derby face au Milan AC. Score final (3/2) grâce à triplé de son buteur argentin Mauro Icardi. Le capitaine des Nerazzurris a transformé le pénalty qui a offert la victoire aux siens à la 90ème minute. L'argentin a ouvert le score à la demie heure suite à une passe décisive de Candreva. A la reprise, le Milan AC, totalement à la rue lors de la première période, sont revenus avec le couteau entre les dents.



Kessie a fait de la place à Cutrone. Le Milan est plus entreprenant et Suso d'un tir enveloppé remet les deux équipe à égalité. Quelques minutes après, Biglia perd un ballon au milieu. Contre attaque de l'Inter et, encore une fois, Icardi reçoit un ballon de Perisic et bat Donnarumma.



Les Rossoneris n'ont plus rien à perdre et attaquent à outrance. Bonaventura trouve encore une fois l'égalisation, mais ce derby devait s'achever sur une autre faute inutile de Rodriguez qui provoque un pénalty, transformé par Icardi. Spalletti et l'Inter sont deuxièmes derrière le Napoli. Le Milan sombre à -10.

Gnet

