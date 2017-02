Cuper : "L'Egypte ressemble au Cameroun" Mokandjo :"On veut gagner" Pour le sélectionneur des septuples champions d’Afrique, Hector Cuper, les deux sélections ne sont pas si différentes l’une de l’autre. "Le Cameroun a mérité sa place en finale. Son grand mérite a été d’avoir joué en équipe. C’est une sélection très bien organisée et qui a une discipline tactique très bonne, en plus de ses bons joueurs. Nous avons des similitudes sur la manière de jouer. Ce sera une partie difficile, il n’y a aucun doute", a prévenu le technicien argentin samedi devant la presse.



"Nous savons que la finale est un match particulier. Il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu sur les plans psychologique, physique et technique qui peuvent changer le cours du match. C’est pour cela que tout ce que prévoyez avant est relatif", a assuré le Sud-Américain, qui tentera de faire mentir sa réputation de looser après ses deux échecs en finale de la Ligue des champions 2000 et 2001 avec le FC Valence.



Benjamin Moukandjo (Cameroun)

Capitaine des Lions Indomptables, Benjamin Moukandjo le reconnaît, personne n’attendait sa sélection à ce niveau. "L’objectif, c’était les quarts. Après, quand on est footballeur de haut niveau, il faut avoir des ambitions. Une fois qu’on a atteint ce premier objectif, on avait à cœur de faire mieux", a expliqué l’ailier lorientais samedi en conférence de presse.



"On prend match après match. On est en finale et on veut gagner. Demain, il n’y aura qu’un vainqueur. Personne n’avait mis un centime sur nous avant le début de la compétition mais on a affiché un état d’esprit assez conquérant", a souligné le Camerounais, évidemment surmotivé à l’idée d’offrir un 5e sacre à son pays.





Tweet Ajouter un Commentaire