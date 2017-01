Coupe du monde : Karl-Heinz Rummenigge critique le passage à 48 pays Agences- Agences- La décision de la Fifa d'accroître le nombre de nations (de 32 à 48) à partir de la Coupe du monde 2026 a été décriée par Karl-Heinz Rummenigge, chef de l'association qui représente les puissants clubs de football d'Europe (ECA) et directeur général du Bayern Munich. «Passer de 32 à 48 équipes est une absurdité», a-t-il déclaré en public lors d'une conférence à Düsseldorf.



«La Coupe du Monde est un événement extraordinaire, c'est le plus grand événement sportif au monde et la Fifa doit s'occuper de cette question d'une manière plus responsable et plus démocratique», a-t-il ajouté, précisant que l'ECA n'avait pas été consultée sur ce sujet.

